Počivalšek v Avstralijo in na Novo Zelandijo po nove priložnosti za sodelovanje

Ljubljana, 8. februarja - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se odpravlja na obisk Avstralije in Nove Zelandije, kjer bo iskal nove poslovne in turistične priložnosti za sodelovanje z državama. Na poti ga bodo spremljali tudi predstavniki STO, kjer Avstralijo uvrščajo med pomembnejše čezoceanske trge.