Na Petišovcih ustavili žensko, ki je v Avstriji ukradla 40.000 evrov

Murska Sobota, 12. februarja - Pomurski policisti so v petek na mejnem prehodu Petišovci izsledili 53-letno hrvaško državljanko, ki je v Avstriji ukradla 40.000 evrov. V skritem delu torbice je prenašala 41.500 evrov. Ker zanjo ni bil podan evropski priporni nalog, so denar zasegli, žensko pa izpustili na prostost, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.