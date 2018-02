Prijeli osumljenca drznih tatvin in ropov

Ljubljana, 9. februarja - Ljubljanski policisti so v torek prijeli 34-letnega osumljenca kaznivih dejanj drznih tatvin in ropov, ki je od konca decembra do sredine januarja na območju Šiške in Šentvida oropal več prodajaln in zaposleno v športni dvorani. Ljubljančanu je preiskovalni sodnik odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.