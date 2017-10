Evropska komisija: Rekordna zaposlenost in znaki izboljšanja položaja mladih

Bruselj, 5. oktobra - EU se obeta še višja zaposlenost in rast, kažejo danes objavljeni rezultati najnovejšega četrtletnega pregleda razmer na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi, ki ga je izvedla Evropska komisija. Kot je navedla na svojih spletnih straneh, so spodbudni tudi znaki izboljšanja položaja mladih.