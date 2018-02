V ponedeljek možne prijave k vpisu v novo Evropsko šolo Ljubljana

Ljubljana, 10. februarja - V Ljubljani bo jeseni zaživela nova osnovna in srednja šola, ki bo namenjena otrokom in mladostnikom iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij. Januarja ustanovljena Evropska šola Ljubljana bo delovala v okviru Šolskega centra Ljubljana. V ponedeljek bo na šoli informativni dan, ko se bo možno tudi prijaviti k vpisu za prihodnje šolsko leto.