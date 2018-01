Veliko zanimanja za obisk italijanske osnovne šole v Izoli

Izola, 27. januarja - Osnovna šola z italijanskim učnim jezikom Dante Alighieri iz Izole je pred dnevi obeležila 20 let od vselitve v nove, primernejše prostore. Čeprav gre za izobraževalno ustanovo narodne skupnosti, je hkrati odprta za otroke vseh kultur in narodnosti. V zadnjih letih so tudi zavoljo natalitete odpirali nove oddelke, danes imajo vpisanih 168 učencev.