V Varnostnem svetu ZN obsodbe umora srbskega politika na Kosovu Oliverja Ivanovića

New York, 8. februarja - Varnostni svet Združenih narodov je v sredo opravil še eno v vrsti zasedanj o Kosovu, kjer ZN na vztrajanje Rusije ohranjajo misijo Unmik, a ni bilo nobenega premika v stališčih. Vrstile so se obsodbe umora srbskega politika Oliverja Ivanovića januarja v Mitrovici in svarila Prištini, naj ohrani posebno sodišče za Osvobodilno vojsko Kosova (OVK).