Kosovo ni zadovoljno z evropsko širitveno strategijo, BiH v njej vidi priložnost

Priština/Sarajevo, 7. februarja - Kosovska vlada je v odzivu na torek predstavljeno strategijo Evropske komisije o širitvi na Zahodni Balkan ocenilo, da je obravnava Kosova v strategiji asimetrična in brez jasnega odgovora o evropski perspektivi države. V Bosni in Hercegovini so ocenili, da strategija ponuja priložnost, da BiH nadoknadi zamujeno, poročajo tuje tiskovne agencije.