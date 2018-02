Nemški sindikat po tednu stavk znova za pogajalsko mizo

Stuttgart, 5. februarja - Predstavniki največjega nemškega sindikata IG Metall, ki zastopa delavce v kovinski in elektroindustriji, so po tednu stavk danes znova sedli za pogajalsko mizo z delodajalci. Če jim do konca tedna ne bo uspelo doseči dogovora, bi lahko prišlo do daljše splošne stavke, ki je v tem sektorju ni bilo od leta 2003.