Opozorilna stavka v nemškem Oplu namenjena francoskim lastnikom

Frankfurt, 17. januarja - Zaposleni v Oplovih tovarnah v Nemčiji so izvedli opozorilno stavko, s katero so želeli novemu lastniku, francoskemu proizvajalcu PSA, sporočiti, da ne bodo pristajali na odpuščanja. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, so v sindikatu IG Metall na konflikt s francoskimi lastniki pripravljeni.