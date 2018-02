Na vrhu Slovenije in držav Beneluksa o prihodnosti EU

Ljubljana, 6. februarja - V okviru vrha Slovenije in držav Beneluksa se bodo danes na plenarnem zasedanju v Ljubljani sestali gostitelj, premier Miro Cerar, luksemburški premier Xavier Bettel, predsednik nizozemske vlade Mark Rutte ter belgijski podpredsednik vlade in zunanji minister Didier Reynders. Osrednja tema bo prihodnost Evropske unije, so sporočili z vlade.