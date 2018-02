Cerar bo gostil vrh Slovenije in držav Beneluksa

Ljubljana, 5. februarja - Na povabilo premierja Mira Cerarja se bodo danes in v torek v okviru vrha Slovenije in držav Beneluksa na delovnem obisku v Sloveniji mudili luksemburški premier Xavier Bettel, predsednik nizozemske vlade Mark Rutte in belgijski minister za zunanje in evropske zadeve Didier Reynders, so sporočili z vlade.