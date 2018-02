Informativni dnevi priložnost za pridobitev kar največ informacij o prihodnjem izobraževanju

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 6. februarja - Srednje šole in fakultete bodočim dijakom in študentom na informativnih dnevih podajo predvsem osnovne informacije o programih, veliko pozornosti namenijo tudi predstavitvi dodatnih dejavnosti. Predstavitev skušajo podati celovito in neizkrivljeno, zatrjujejo. Psihologinja Irena Rems svetuje, da se o šoli odločamo glede na to, kaj želimo delati.