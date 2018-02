Objavljen razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Ljubljana, 1. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/19 za javne visokošolske zavode in zavode s koncesijo. Razpisanih je skupaj 18.481 mest za redni in izredni študij, od tega 16.513 mest za slovenske državljane in 1968 mest za tujce.