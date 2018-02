Goljufivi ponudnik poceni vinjet naj bi bil s Sejšelov

Ljubljana, 5. februarja - Informacijski pooblaščenec je v nadzoru ponujanja vinjet prek sporočil SMS - s sporočili so vinjete ponujali po polovični ceni in služili s klici na premijsko številko - ugotovil, da je spletno domeno registrirala v Sloveniji neobstoječa oseba in da je končni uporabnik premijske številke na Sejšelih. Pooblaščenec je podal kazensko ovadbo.