V Mehiki našli okoli 200 migrantov, stlačenih v tovornjaku

Ciudad de Mexico, 4. februarja - V Mehiki so v soboto pridržali okoli 300 migrantov iz srednje Amerike, ki so jih hoteli pretihotapiti v ZDA brez vode in hrane. Največjo skupino skoraj 200 migrantov, med katerimi je bilo veliko otrok, so našli stlačene v tovornjaku brez ustreznega zračenja, vode in hrane, so sporočile oblasti.