Trumpova vlada ponuja pot do legalizacije statusa za 1,8 milijona nezakonitih priseljencev

Washington, 26. januarja - Bela hiša je v četrtek prišla na dan s sovjim predlogom dolgoročne rešitve vprašanja priseljevanja, ki med drugim predvideva 25 milijard dolarjev porabe za zid na meji z Mehiko in pot do državljanstva za 1,8 milijona nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki.