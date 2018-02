Zaradi vremena ni večjih težav pri dobavi elektrike

Ljubljana, 2. februarja - Snežna odeja, ki je pobelila državo, za zdaj ne povzroča večjih težav pri dobavi električne energije. Okoli 7.30 so izpad zabeležili na območju Elektra Maribor, a so ga že odpravili, so pojasnili za STA. Na območju Elektra Primorska pa je brez elektrike ostalo 357 odjemalcev, največ na območju Bovškega, nekaj pa na Cerkljanskem in Tolminskem.