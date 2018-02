Gorenje: Skrbni pregledi po nezavezujočih ponudbah

Velenje, 2. februarja - Podjetja, ki so izkazala interes za partnerstvo s skupino Gorenje, lahko do 7. marca oddajo nezavezujoče ponudbe za partnerstvo. Po proučitvi ponudb jih bo Gorenje povabilo s skrbnemu pregledu, so danes sporočili iz Gorenja. Časnik Finance sicer navaja neuradne informacije, da naj bi skrbni pregled že izvajal kitajski Haier.