Gorenje v izdajo komercialnih zapisov do 15 milijonov evrov

Velenje, 24. januarja - Uprava Gorenja je danes sprejela sklep o izdaji komercialnih zapisov v skupni nominalni vrednosti do 15 milijonov evrov. Namen izdaje je sezonsko financiranje poslovanja, skladno z medletno dinamiko gibanja denarnega toka, in razpršitev kratkoročnih virov financiranja, so sporočili iz družbe.