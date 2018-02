Občina Brežice načrtuje širitev obrtno-poslovnih con

Brežice, 3. februarja - V Občini Brežice, kjer so v preteklem poldrugem letu prodali praktično vsa zemljišča tamkajšnjih obrtnih in poslovnih con, se pripravljajo na njihovo širitev v prihodnjih letih. Po prvih okvirnih ocenah naj bi za omenjeno širitev potrebovali približno dva milijona evrov, pri čemer stavijo na razpise in evropsko denarno podporo, so povedali za STA.