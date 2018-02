Na dražbo Giacomettijev enigmatični lestenec

London, 2. februarja - Konec meseca bodo na dražbi ponudili sofisticirano in enigmatično delo velikega švicarskega kiparja, slikarja in grafika Alberta Giacomettija (1901-1966), napoveduje londonska avkcijska hiša Sotheby's. Gre za lestenec s figurami ženske, moškega in ptice, za katerega si nadejajo iztržiti med šest in osem milijonov funtov.