Jeseni na dražbo Giacomettijeve na novo odkrite risbe

London, 10. avgusta - Avkcijska hiše Cheffins iz Cambridgea bo oktobra dala na dražbo na novo odkrite risbe švicarskega kiparja, slikarja in grafika Alberta Giacomettija (1901-1966). Risbe so našli v zapuščini Eile Grahame, katere trgovina z umetninami in starinami je bila pravi magnet za zbiratelje. Zanje se nadejajo iztržiti med 40.000 in 60.000 funtov.