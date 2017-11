V APT plesna predstava Sen plesne noči

Novo mesto, 17. novembra - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu bodo drevi ob 20. uri premierno izvedli plesno predstavo Sen plesne noči plesalca in koreografa Gregorja Luštka. Ta je ob spomladanski napovedi predstave poudaril, da bo šlo za plesno predstavo med resničnostjo in sanjami. Predstava je nastala v koprodukciji APT in Plesnega Teatra Ljubljana.