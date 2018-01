Tudi v slovenskih gorah letos ponekod rekordne količine snega

Ljubljana, 26. januarja - Podobno kot drugod v Alpah je v letošnji zimi tudi ponekod v slovenskih gorah zapadlo obilo snega, padli so celo rekordi. Decembra lani so tako na Kredarici izmerili 130 cm novozapadlega snega v 24 urah, kar je pet centimetrov več od prejšnjega rekorda, so za STA pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso).