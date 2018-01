Bruselj šokiran nad novico o poskusih nemške avtomobilske industrije na ljudeh in živalih

Bruselj, 30. januarja - "Novica, da je nemška avtomobilska industrija financirala poskuse na ljudeh in živalih, nas je šokirala," je danes v Bruslju poudaril glavni govorec Evropske komisije Margaritis Schinas. V Bruslju upajo, da bodo nemške oblasti zadevo preiskale, in pojasnjujejo, da so za ukrepanje v takšnih primerih pristojne nacionalne oblasti.