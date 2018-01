Nemški avtomobilski proizvajalci financirali testiranja na ljudeh in živalih

Frankfurt, 29. januarja - Nemška avtomobilska industrija se je znašla pod novim valom kritik, potem ko so mediji razkrili, da so Volkswagen, Daimler in BMW financirali raziskovalno skupino, ki je na ljudeh in živalih preverjala posledice vdihavanja dušikovega monoksida. Ogorčenost je izrazila tudi nemška kanclerka Angela Merkel.