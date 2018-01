Novomeški policisti stopili na prste kriminalni združbi s področja drog

Novo mesto, 29. januarja - Novomeški kriminalisti so v preteklem tednu uspešno končali večmesečno preiskavo kriminalne združbe, ki je izvrševala kazniva dejanja s področja prepovedanih drog na območju Novega mesta in Ljubljane. Ob tem so zasegli prepovedano drogo in ovadili več osumljencev. Podrobnosti preiskave bo policija predstavila v torek na novinarski konferenci.