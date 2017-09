Zaradi spornih izpustov dizelskih vozil v Evropi do 5000 smrti letno

Pariz, 18. septembra - Izpusti dizelskih avtomobilov, ki so se na testih s pomočjo goljufive programske opreme kazali kot okolju prijazni, so odgovorni za do 5000 smrti v Evropi letno. Najbolj so zaradi teh vozil na uradu Italija, Nemčija in Francija, so zapisali raziskovalci iz Norveške, Avstrije, Švedske in Nizozemske v reviji Environmental Research Letters.