V Sloveniji beležimo porast uporabe konoplje, kokaina in sintetičnih drog

Ljubljana, 27. januarja - V Sloveniji zadnjih letih beležimo porast uporabe konoplje, kokaina in sintetičnih drog, kar se odraža tudi v večjem številu zasegov. Pri tem Slovenija po besedah vodje sektorja za organizirano kriminaliteto Tomaža Peršolje v ničemer ne odstopa od trendov, ki so zaznani v EU. Največ heroina in kokaina k nam pride preko Turčije in Španije.