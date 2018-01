Na ZN ob dnevu spomina na holokavst odprli več razstav, tudi za Hrvaško sporno o Jasenovcu

New York, 27. januarja - Na sedežu ZN v New Yorku so v počastitev mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta odprli nekaj razstav, med katerimi je tudi razstava o taborišču Jasenovac. To je po protestu Hrvaške odprl srbski zunanji minister Ivica Dačić na slovesnosti, ki so se je udeležile tudi preživele žrtve.