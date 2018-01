Srbija z razstavo o Jasenovcu v ZN razburila Hrvaško

Zagreb, 25. januarja - Na sedežu ZN v New Yorku bodo danes odprli razstavo Jasenovac - pravica do nepozabe, ki so jo pripravili zgodovinarji iz sedmih državah. V ZN so se ogradili od razstave, ki jo bo odprl srbski zunanji minister Ivica Dačić. Hrvaška je obtožila Srbijo, da razstavo uporablja v "propagandne namene" ter da "manipulira in posreduje lažne podatke".