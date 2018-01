Uprava Luke se glede postopka odpovedi Jovičiću sklicuje na zakon, za delavce odpoved nezakonita

Koper, 23. januarja - Uprava Luke Koper je bila zaradi zagotavljanja integritete in enake obravnave vseh zaposlenih v družbi dolžna sprožiti postopke v skladu z zakonom, so v Luki za STA utemeljili sprožitev postopkov odpovedi delovnega razmerja Mladenu Jovičiću. V svetu delavcev in sindikatu žerjavistov pa opozarjajo na nezakonitost morebitne odpovedi.