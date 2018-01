Ameriška vlada ponovno z denarjem za polno obratovanje

Washington, 23. januarja - Ameriški kongres je v ponedeljek potrdil predlog zakona za začasno financiranje dela vladnih agencij do 8. februarja, predsednik ZDA Donald Trump pa ga je podpisal in zvezni uslužbenci, ki so imeli dan dopusta, se lahko danes vrnejo v službe. Senat pa naj bi v zameno kmalu začel razpravo o reformi priseljevanja.