Kranjska občina načrtuje javno-zasebno partnerstvo tudi za vrtec Bitnje

Kranj, 25. januarja - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji razpravljali o predlogu kranjskega župana Boštjana Trilarja in mestne uprave o izgradnji novega vrtca v Bitnjah prek javno-zasebnega partnerstva. Svetniki so lani na tak način že podprli izgradnjo telovadnice v Stražišču, odločanje o gradnji vrtca pa so zaradi želje po dodatnih pojasnilih preložili.