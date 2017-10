Občine Kranj, Šenčur in Medvode sklenile poravnavo v primeru Gorki

Medvode/Kranj/Šenčur, 24. oktobra - Občine Kranj, Šenčur in Medvode so na petkovem mediacijskem srečanju na Višjem sodišču v Ljubljani dosegle poravnavo v sporu zaradi projekta gradnje gorenjske komunalne infrastrukture (Gorki), ki se je začel leta 2013. Ta epilog bo omogočil, da se bodo lahko usmerile v prihodnost in izboljšale sodelovanje.