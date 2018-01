V Levici predlagajo povečanje sredstev za kulturne programe

Ljubljana, 25. januarja - Rezultat programskega razpisa nevladnikov v obdobju 2018-2021 je naletel na burne odzive javnosti, saj so nekateri dobili manj sredstev, drugi pa so ostali brez štiriletnega financiranja. Kot je danes povedala Violeta Tomić, pri Levici zahtevajo sredstva tudi za tiste, ki so ostali praznih rok ter dodatna sredstva "podplačanim".