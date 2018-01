Celjska občina bo na Šmartinskem jezeru uredila skakalnici

Celje, 28. januarja - Celjska občina bo s pomočjo nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja do oktobra letos na Šmartinskem jezeru zgradila novo skakalnico in obnovila eno od že obstoječih. Hkrati bo postavila tribuno za gledalce, trampolin in skate rampo. Za izvedbo projekta so pridobili skoraj 104.000 evrov nepovratnih sredstev.