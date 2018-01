Celjska občina v obnovo mestnega parka

Celje, 21. januarja - Celjska občina namerava letos začeti z obnovo in revitalizacijo mestnega parka. V načrtu je tudi obnova fontane, ki je bila zgrajena leta 1909 in že dolgo ne služi več svojemu namenu. Na vprašanje STA, koliko denarja bodo namenili za obnovo, so na celjski občini dejali, da za zdaj o številkah ne morejo govoriti.