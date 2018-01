Veterinarji med stavko izvajajo le nujne ukrepe

Ljubljana, 24. januarja - Veterinarji med stavko izvajajo nujne ukrepe v primeru izbruha določenih bolezni živali in nujne ukrepe za zaščito živali, ostale naloge pa so po besedah predsednice Sindikata veterinarjev Slovenije Nataše Ajdič obstale. To je pri večjih rejcih povzročilo nekaj nejevolje, v primeru večdnevne stavke pa bi lahko trgovcem tudi zmanjkalo mesa.