Stavkajoče iz sežanskega vrtca podpirajo tudi starši otrok

Sežana, 24. januarja - Vsi starši otrok, ki obiskujejo 12 enot vrtca Sežana v štirih kraških občinah, so bili podrobno predhodno obveščeni o današnji stavki, je za STA povedala vodja stavkovnega odbora v vrtcu Erna Kopše. Zaposlenim so celo pomagali pri organizaciji in delnem plačilu prevoza na shod v Ljubljano. Doma pa so ostali skoraj vsi od 1002 otrok.