Sindikati in delodajalci imajo še v sredo čas za dogovor o minimalni plači

Ljubljana, 23. januarja - Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je rok, do katerega lahko sindikati in delodajalci dosežejo dogovor o višini dviga minimalne plače, podaljšala do srede. Doslej pri zbliževanju stališč niso bili uspešni. Kopač Mrakova je napovedala, da bo morebiten dogovor spoštovala. Če ga stranema ne bo uspelo doseči, pa bo nadaljevala s svojim.