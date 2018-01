Koalicija nekoliko zbližala stališča glede predloga za dvig minimalne plače

Ljubljana, 18. januarja - Koalicijski partnerji in pristojni ministri so današnje srečanje pred sejo vlade namenili pogovorom o predlogu ministrice za delo Anje Kopač Mrak za 4,7-odstotno zvišanje minimalne plače. Čeprav še ne govorijo povsem istega jezika, je vseeno čutiti večjo složnost kot v minulih dneh. Ministrico so pozvali k nadaljevanju dialoga.