EU pozvala Kosovo, naj ratificira sporazum o meji s Črno goro

Priština, 23. januarja - Evropska unija je danes ponovno pozvala oblasti v Prištini, naj ratificirajo sporazum o meji s Črno goro, ki so ga sprejeli avgusta 2015 na Dunaju. To bi bil signal, da kosovske oblasti delajo v prid svojih državljanov in ne lastnih političnih krogov, je danes v Prištini dejala posebna predstavnica EU Natalija Apostolova.