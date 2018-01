Iz EU in ZDA svarila Kosovu, če ne bo sodelovalo s sodiščem za vojne zločine

Bruselj/Priština, 5. januarja - Vodilne članice EU in ZDA so posvarile Kosovo pred resnimi posledicami, če ne bo sodelovalo s posebnim sodiščem za vojne zločine na Kosovu v Haagu. Sodišče, pristojno za zločine, ki naj bi jih med konfliktom v letih 1998-1999 zagrešili pripadniki Osvobodilne vojske Kosova, je začelo delovati lani in naj bi kmalu objavilo prve obtožnice.