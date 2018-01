Belgijski "diakon smrti" priznal 20 umorov

Brugge, 23. januarja - Nekdanji belgijski zdravstveni tehnik in rimskokatoliški diakon Ivo Poppe, ki so mu mediji nadeli vzdevek diakon smrti, je na sodnem procesu, ki se je v ponedeljek začelo v belgijskem Bruggeu, priznal, da je umoril med 10 in 20 trpečih ljudi. Med njegovimi žrtvami naj bi bili tudi njegova mama, očim in dva strica.