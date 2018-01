V Rusiji sodijo enemu najbolj krvoločnih serijskih morilcev

Moskva, 10. januarja - V Rusiji se je danes začelo novo sojenje bivšemu policistu, "blaznežu iz Angarska", ki naj bi posilil in umoril več kot 80 žensk, ker so bile po njegovem nemoralne. V primeru, da mu bodo dokazali krivdo, bo to najbolj krvoločen serijski morilec v novejši ruski zgodovini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.