DZ skozi predlog zakona o Kobilarni Lipica

Ljubljana, 23. januarja - DZ je opravil razpravo o predlogu novega zakona o Kobilarni Lipica, ki predvideva preoblikovanje dosedanjega javnega zavoda v holding v 100-odstotni lasti države. Poslanci so si enotni, da je treba razvijati lipicanca in destinacijo kot turistični biser, pri predlagani organizacijski obliki kobilarne pa so mnenja deljena.