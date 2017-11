Skupnost občin Slovenije kritična do predlagane promocijske takse v turizmu

Ljubljana, 16. novembra - V Skupnosti občin Slovenije so poudarili, da so spremembe zakona o spodbujanju razvoja turizma potrebne, številne predloge določb v zakonu podpirajo. Jih pa skrbi, da se bo zataknilo v postopku sprejemanja, predvsem zaradi turistične in promocijske takse. Med drugim si želijo bolj pravične razporeditve bremen med deležnike v turizmu.