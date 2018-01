Na zahodu Avstrije in v Švici zaradi obilnega sneženja več vasi nedostopnih

Ischgl/Bern, 22. januarja - V Avstriji in Švici je veliko smučarskih letovišč popolnoma zasneženih in nedostopnih, med njimi avstrijski Ischgl in švicarski Zermatt. Vremenoslovci v obeh državah opozarjajo tudi pred nevarnostjo snežnih plazov in svetujejo ljudem, naj se zadržujejo v notranjih prostorih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.